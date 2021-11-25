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Конкурс арт-объектов из деталей водопровода планируют объявить в Пскове

В Пскове предприятие «Горводоканал» намерено объявить конкурс арт-объектов, созданных из частей водопровода, которые извлекли во время летнего ремонта. Об этом пишет издание «Псковская правда» со ссылкой на руководителя предприятия Константина Болотина.

«Думаю, что ближе к Новому году мы опубликуем фотографии деталей, которые у нас есть, и более подробную информацию о конкурсе», - отметил он. Директор предприятия рассчитывает, что арт-объект будет как-то связан с работой Горводоканала. В качестве примера он привёл аналогичное предприятие в Тарту (Эстония), возле которого была инсталляция в виде химической формулы воды - Н2О.

При этом Константин Болотин не исключает, что арт-объект установят не на территории Горводоканала. «Если будет интересный, оригинальный проект, возможно, администрация Пскова захочет установить его где-то в городе», - подчеркнул он.

В июле в Пскове прошел масштабный ремонт сетей водоснабжения, в первую очередь заменили установленные ещё в 60-х годах прошлого века запорные устройства для аварийного перекрытия воды на магистральных трубах. Именно из этих конструкций и предлагается создать арт-объект.

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