Псковская область будет осуществлять мониторинг подрядчиков с контрактами от 3 млн рублей

20:04, 25 ноября 2021, ПАИ

25 ноября состоялась рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова и руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Евгения Гилеты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников и Евгений Гилета детально обсудили взаимодействие региональных властей и Росфинмониторинга в части эффективного расходования денежных средств, противодействия незаконным финансовым операциям.

Один из ключевых вопросов касался проработки механизма проверочных мероприятий со стороны Росфинмониторинга в отношении потенциальных подрядчиков или организаций, заключивших госконтракты на объекты капстроительства, реконструкции и ремонта. «В Псковской области в следующем году, например, достаточно серьёзный объём бюджетных средств предусмотрен на дороги: порядка 12 млрд рублей. Кроме того, есть ряд объектов, которые будут строиться в том числе и по поручению президента. Мы бы хотели свести к минимуму риски появления недобросовестных подрядчиков», — заметил Михаил Ведерников.

Евгений Гилета представил ряд пилотных проектов, которые могут быть реализованы на территории региона. Наиболее пристальное внимание было приковано к проекту, в рамках которого специалисты ведомства осуществляют мониторинг потенциальных подрядчиков, которые готовятся выйти на контракты стоимостью более 3 млн рублей. Оперативная проверка на предмет возможных рисков в данном случае ведётся в ручном режиме, заметил Евгений Гилета. Руководитель межрегионального управления также обратил внимание на возможность постоянного мониторинга уже заключённого контракта на предмет возможного вывода денежных средств.

Глава региона положительно оценил представленные проекты контроля за расходованием бюджетных средств, предотвращения возможных финансовых нарушений. «У нас много добропорядочных подрядчиков, которые ответственно подходят к взятым на себя обязательствам. Но нам бы хотелось оперативной связи в отношении тех объектов, где мы видим потенциальные риски, или в отношении подрядчиков, которых мы не знаем», — заметил Михаил Ведерников.