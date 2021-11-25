«Главная тема с Надеждой Назаренко»: когда и где начнёт действовать новая система QR-кодов
Почему введение QR-кодов в стране называют мягкой мерой? Нужно ли будет предъявлять QR-код в ресторанах, магазинах и аптеках? Затронет ли система QR-кодов несовершеннолетних? Что делать тем, у кого медотвод? Об этом — в новом выпуске программы от 25 ноября.
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