«Главная тема с Надеждой Назаренко»: когда и где начнёт действовать новая система QR-кодов

20:43, 25 ноября 2021, ПАИ

Почему введение QR-кодов в стране называют мягкой мерой? Нужно ли будет предъявлять QR-код в ресторанах, магазинах и аптеках? Затронет ли система QR-кодов несовершеннолетних? Что делать тем, у кого медотвод? Об этом — в новом выпуске программы от 25 ноября.