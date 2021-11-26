Родителям в Псковской области разрешат приходить на утренники после существенного улучшения эпидситуации

12:05, 26 ноября 2021, ПАИ

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Родителям в Псковской области разрешат приходить на утренники в детские сады только после существенного улучшения эпидситуации, подчеркнул на заседании оперштаба губернатор Михаил Ведерников. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«По некоторым направлениям мы просто не можем пойти навстречу в силу наличия федеральных требований. Некоторые из них определены поручением президента, другие – главным государственным санитарным врачом страны. В частности, это касается увеличения периода работы предприятий общественного питания; присутствия родителей на детских утренниках и ряда других требований», - уточнил глава региона.

При соблюдении действующие ограничения, в случае уверенного сохранения положительной тенденции Михаил Ведерников пообещал обратиться в федеральный оперштаб с просьбой рассмотреть изменение этих требований. «Если для этого будут основания, уверен, мы сможем добиться понимания и поддержки», - отметил губернатор.