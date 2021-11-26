В бани и сауны в Псковской области можно будет попасть только с QR-кодом

12:06, 26 ноября 2021, ПАИ

С 20 декабря по 9 января в бани и сауны в Псковской области можно будет попасть только с QR-кодом о вакцинации против коронавируса. Такое решение на заседании оперштаба 26 ноября озвучил губернатор Михаил Ведерников. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Проводя контрольные мероприятия, мы увидели, что именно туда из общепита переехали корпоративы, создавая новые риски распространения заболеваемости. После новогодних праздников эту меру отменим», - сообщил глава региона.

Также решено увеличить наполняемость кинотеатров и театров, концертных залов с 50 до 70%. «При действующей системе допуска по QR-кодам это вполне допустимо», - отметил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников поручил привести к единообразию перечень необходимых документов для заселения в гостиницы, для допуска в общепит и другие сферы.