1055 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
В Псковской области от коронавируса скончались ещё семь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 055 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.
Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 65 337 человек, 56 187 пациентов выздоровело.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире