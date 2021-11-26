Более 3 млн рублей задолжали сотрудникам работодатели в Псковской области

13:29, 26 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области по состоянию на 1 ноября просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 3 млн 155 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Эта сумма на 1 млн 416 тысяч рублей, или на 31%, меньше, чем на 1 октября.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 ноября составила 121 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 26 074 рубля. Просроченная задолженность по заработной плате сложилась в организациях следующих видов экономической деятельности: «Обрабатывающие производства» (20,5%) и «Транспорт» (79,5%).