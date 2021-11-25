Почти на 47 млн рублей пополнился бюджет Пскова на 2021 год

14:12, 26 ноября 2021, ПАИ

Доходы бюджета Пскова на текущий год увеличились на 46 млн 738 тысяч рублей. Это произошло за счёт безвозмездных поступлений. Соответствующие изменения в документ внесены 26 ноября на 59-й сессии Псковской городской Думы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт отметила, что из 46,7 млн более 16,9 млн рублей – субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 16,6 млн рублей будут направлены на заработную плату работникам детских дошкольных учреждений с целью достижения целевых показателей по оплате труда. 2,8 млн рублей – средства на выплату компенсации педагогическим работникам за проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) и общего государственного экзамена (ОГЭ).

Кроме того, более 4 млн рублей выделено из резервного фонда Псковской области. Из них 3,9 млн рублей пойдут на завершение строительства детского сада на 120 мест на улице Коммунальной в Пскове. Ещё 112,5 тысячи рублей – на участие псковских школьников во Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных».

За счёт дополнительных субсидий 4,1 млн рублей будут направлены на благоустройство парка 300-летия прокуратуры РФ.

А около 1,4 млн рублей предназначены для оплаты сертификатов молодым семьям на приобретение жилья.

В расходной части бюджета также произошли изменения за счет перераспределения средств. Так, учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования, получат 5,1 млн рублей на выполнение муниципального задания. 1,3 млн рублей будет направлено на совершенствование материально-технических условий в детских садах. В отдельных дошкольных учреждениях будет проведен текущий ремонт прачечной, санузла, наружной пожарной лестницы, путей эвакуации, закуплено и установлено холодильное оборудование. 224 тысячи рублей пойдёт на обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования, а также на монтаж и пусконаладку пожарной сигнализации.

Более 1 млн рублей предусмотрено на поставку и монтаж опор освещения на территории парка между Красноармейской набережной и Мирожским монастырем, а также на монтаж новогодних гирлянд.

1,1 млн рублей направят на установку малых архитектурных форм и работы по декоративной подсветке на объекте культурного наследия «Усадьба городская Беклешова Н. А.», а также на приобретение новогодней иллюминации для украшения сквера имени 60-летия Октября.