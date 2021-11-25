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Экономика

Псковская область вошла в топ-20 регионов с наименьшим административным давлением на бизнес

Псковская область заняла 18-е место в индексе административного давления по итогам 2020 года. Об этом рассказал руководитель направления расчета аналитических рейтингов АНО «Институт экономики роста им. Столыпина П. А.» Кирилл Пузанков во время заседания консультационно-экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области 26 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Участники заседания обсудили индекс административного давления. По словам Пузанкова, индекс уникален тем, что был введён мораторий на проверки в качестве одной из мер поддержки бизнеса. При этом данная мера не привела к росту инцидентов на объектах.

«Псковская область вошла в топ-20, заняв 18-е место – это хорошее место», - отметил спикер. Таким образом, регион входит в группу «А» и относится к субъектам, которые достигли наименьших показателей по уровню административного давления на бизнес.

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