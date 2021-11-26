Михаил Ведерников положительно оценил работу медиахолдинга Псковской области

15:40, 26 ноября 2021, ПАИ

Итоги работы медиахолдинга Псковской области за последний год губернатор Михаил Ведерников проанализировал 26 ноября на рабочей встрече с его руководителем Ириной Фёдоровой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ирина Фёдорова была назначена на должность директора медиагруппы год назад и сегодня отчиталась о результатах проведенной за этот период работы.

«Не без радости сообщаю, что по аудитории у нас рост по всем направлениям. Где-то он составляет 20–30%, где-то – превышает 300 %. В социальных сетях мы собрали все паблики, увеличили общее количество подписчиков в среднем до 120 тысяч человек. Более чем на 130 % выросло и число уникальных посетителей наших сайтов», – заметила она и напомнила, что в настоящее время в состав всей медиагруппы входит 35 СМИ, более 50 пабликов в социальных сетях.

Руководитель медиахолдинга обратила внимание на успехи в развитии ТВ-контента электронных СМИ, возросшее доверие к различным площадкам в социальных сетях. Глава региона подчеркнул, что это, действительно, перспективное направление для получения оперативной обратной связи от населения, которое необходимо развивать, продумывать возможности для привлечения аудитории.

Медиахолдингу удалось увеличить количество издаваемых СМИ, серьезно усилить коллектив, улучшить условия их труда, а также выстроить грамотную финансовую политику, заметила Ирина Фёдорова. Она также подчеркнула, что работа медиагруппы в настоящее время ведется в режиме единой редакции. Журналисты районных изданий активно вовлечены в информационную повестку, оперативно отрабатывая многие темы на местах. Тенденции развития районных средств массовой информации были детально рассмотрены в октябре на встрече губернатора с главными редакторами муниципальных изданий.

Стороны обсудили не только текущую ситуацию в медиахолдинге, особенности реализации ключевых проектов, но и наметили перспективы для развития всей медиагруппы.

По итогам общения Михаил Ведерников дал положительную оценку проведенной работе. Губернатор поблагодарил руководство и коллектив медиахолдинга за качественную и высокопрофессиональную работу по информированию жителей о важных и значимых для региона событиях.

Напомним, в состав медиахолдинга Псковской области входит АНО ИД «МЕДИА 60», которая объединяет 26 муниципальных редакций, а также АНО ИД «МЕДИАЦЕНТР 60», куда включены редакции сетевых изданий «Псковское агентство информации» и «Псковская правда. Электронная версия газеты», радиоканалы «Седьмое небо», «Радио Дача», «Серебряный дождь», газеты «Псковская правда», сетевые издания «Комсомольская правда – Псков» и «Аргументы и Факты – Псков».