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Продолжается реставрация башни Святых ворот в Псково-Печерском монастыре

Продолжается реставрация башни Святых ворот в Псково-Печерском монастыре. В настоящее время проводится инъекционное укрепление цокольной части башни в арочном проезде, завершаются кровельные работы. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

​Продолжается реставрация башни Святых ворот в Псково-Печерском монастыре. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Кроме того, проведено покрытие кровли медными листами. Отреставрированы купол и звезды на нём.

Святые ворота монастыря находятся в Петровской башне, построенной в XVII веке. Башня Святых ворот (Петровская башня), объект культурного наследия федерального значения, входит в архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря.

«В ходе предпроектных работ был сделан ряд важных открытий об этом устройстве важного узла оборонного сооружения монастыря-крепости. Башня и её внешнее оформление за столетия претерпели ряд изменений. Реставраторы изучили все этапы перестроек. Проектом реставрации предусмотрено соблюдение максимальной историчности памятника архитектуры федерального значения», – подчеркнули специалисты.

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