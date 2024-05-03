Продолжается реставрация башни Святых ворот в Псково-Печерском монастыре

19:33, 03 мая 2024, ПАИ

Продолжается реставрация башни Святых ворот в Псково-Печерском монастыре. В настоящее время проводится инъекционное укрепление цокольной части башни в арочном проезде, завершаются кровельные работы. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Кроме того, проведено покрытие кровли медными листами. Отреставрированы купол и звезды на нём.

Святые ворота монастыря находятся в Петровской башне, построенной в XVII веке. Башня Святых ворот (Петровская башня), объект культурного наследия федерального значения, входит в архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря.

«В ходе предпроектных работ был сделан ряд важных открытий об этом устройстве важного узла оборонного сооружения монастыря-крепости. Башня и её внешнее оформление за столетия претерпели ряд изменений. Реставраторы изучили все этапы перестроек. Проектом реставрации предусмотрено соблюдение максимальной историчности памятника архитектуры федерального значения», – подчеркнули специалисты.