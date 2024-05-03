«Сад памяти» высадили сегодня на проспекте Ленина в Великих Луках

22:53, 03 мая 2024, ПАИ

Свыше 70 кустарников в память о погибших в годы Великой Отечественной войны высадили в Великих Луках в рамках проекта «Сад памяти» сегодня, 3 мая. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Высажены туи и кизильник в сквере на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Ставского. В мероприятии приняли участие активисты молодёжного движения, волонтёры, представители фонда «Защитники Отечества», депутаты Великолукской городской Думы и глава администрации города Андрей Беляев, представители общественных организаций.

«Подобные акции важны тем, что они воспитывают в подростках патриотический дух. Мы все вместе сажаем деревья, то есть это сплачивает нас, мы все становимся сильнее и сильнее. А так как мы сажаем деревья, то, естественно, мы поддерживаем и экологию», – отметила волонтёр Дарья Иванова.

В этом году в рамках акции «Сад памяти» планируется высадить 27 миллионов деревьев – в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной. Помимо российских регионов, к акции присоединятся десятки стран ближнего и дальнего зарубежья, граждане которых также пострадали от действий фашистских захватчиков.