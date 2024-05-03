Михаил Ведерников осмотрел в Пскове пространство, где создаётся рекреационная зона

18:15, 03 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин осмотрели пространство на Солдатском пляже в Пскове сегодня, 3 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сейчас доделываем основания под площадки», – сообщил псковский предприниматель Денис Быченков, развивающий проект по реконструкции Солдатского пляжа. Кроме того, глава Пскова и Денис Быченков обсудили подведение к пространству водоснабжения.

Футбольное поле на Солдатском пляже начнут делать в июне, а также там появится волейбольная площадка. Бассейн тоже появится не раньше июня. «Сейчас к 1 июня надо запустить кафе», – подчеркнул Денис Быченков.

Дорожки в парке будут из брусчатки или асфальта. «Также мы планируем сделать красивые качели белого цвета. Вообще тут будет много белого», – рассказал инвестор проекта.

Сейчас на Солдатском пляже нет видеонаблюдения, а охранник появится к июню. Также 4 мая, в субботу, будут натягивать шатры.

«Хотелось бы, чтобы тут всё-таки был не пляж, а парк», – отметил Денис Быченков. Ранее псковичам предложили придумать название для нового места отдыха.

Напомним, Денис Быченков стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Он рассказал, что на Солдатском пляже будет работать сертифицированный спасатель, может появиться ещё один глэмпинг и бесплатные туалеты.