Почти 70 коробок гумпомощи отправил Псковский областной центр народного творчества бойцам СВО

18:30, 03 мая 2024, ПАИ

Почти 70 коробок гуманитарной помощи отправили специалисты Псковского областного центра народного творчества военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в культурном центре.

Сбор посылок прошёл в рамках областной патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей» в Новосокольниках. Участие в акции приняли молодёжные патриотические клубы, волонтёрские объединения и отряды юнармии из районов Псковской области, а также неравнодушные местные жители.

«Благодарим всех за помощь нашим бойцам!» – подчеркнули в областном центре народного творчества.