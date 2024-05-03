Почти 70 коробок гумпомощи отправил Псковский областной центр народного творчества бойцам СВО
Почти 70 коробок гуманитарной помощи отправили специалисты Псковского областного центра народного творчества военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в культурном центре.
Сбор посылок прошёл в рамках областной патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей» в Новосокольниках. Участие в акции приняли молодёжные патриотические клубы, волонтёрские объединения и отряды юнармии из районов Псковской области, а также неравнодушные местные жители.
«Благодарим всех за помощь нашим бойцам!» – подчеркнули в областном центре народного творчества.
Почти 70 коробок гумпомощи отправил Псковский областной центр народного творчества бойцам СВО
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