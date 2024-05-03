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II Российско-белорусский медиафорум «Индустрия медиа» пройдёт в Пскове в мае

В Пскове пройдёт II Российско-белорусский медиафорум «Индустрия медиа» в мае. Более 170 заявок подано на международный творческий конкурс студенческих СМИ «Индустрия медиа», который проведёт ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

В Пскове пройдёт II Российско-белорусский медиафорум «Индустрия медиа» в мае. Фото: ПсковГУ

В адрес организаторов творческого конкурса студенческих СМИ «Индустрия медиа» на лучший медиаконтент в сфере культуры и сохранения исторического наследия поступило 172 заявки в пяти номинациях. Больше всего работ прислано в категориях «Видео» и «Текст».

География международного конкурса, организованного Псковским государственным университетом в рамках реализации программы развития «Приоритет 2030», включила такие города России, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Симферополь, Луганск, Донецк, Новосибирск, Барнаул, Нижний Новгород, Набережные Челны, Краснодар, Воронеж, Саратов, Самара, Омск, Курск, Челябинск, Липецк, Великий Новгород, Саранск, Ярославль, Чита, Белгород, Ижевск, Йошкар-Ола, Брянск, Ярославль. Активно проявили себя и студенты из вузов Республики Беларусь: получены заявки из Минска, Витебска, Гомеля, Гродно, Пинска.

Жюри уже приступило к работе. Победители будут приглашены на II Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа», который пройдёт с 16 по 18 мая на базе ПсковГУ по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ.

Цель мероприятия – установление творческих связей между учащимися вузов России и Беларуси, работающими в сфере СМИ. Его участники смогут обучаться, налаживать контакты и знакомиться с культурой обеих стран.

Напомним, I Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» прошёл на базе ПсковГУ в 2023 году. В нём приняли участие руководители и студенты 20 российских и белорусских вузов, представители государственных ведомств и научного сообщества двух стран. Молодёжные команды в течение трёх дней учились создавать интересный и качественный контент о науке, образовании, истории и культуре, а после применили полученные знания на практике и защищали авторские проекты.

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