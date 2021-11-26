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Культура

Выставку образцов из бисера из «Михайловского» представили в Торжке

Вышитое панно в форме подноса (вторая треть ХIХ века). Из фондов «Михайловского»

27 ноября в музее А. С. Пушкина в Торжке (филиал Тверского государственного объединённого музея) для посетителей открыли выставку «Узор невиданной красы». На ней представлено более двадцати образцов декоративно-прикладного искусства из бисера. Все они — из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Среди экспонатов — вышивки (как цветочные, так и жанровые композиции), дамские сумочки и кошельки-монетницы, мужские бумажники, кисеты и чехол для чубука, объёмные предметы, оплетённые низками из бусин: чернильница и подстаканник, многое другое. Все эти вещи созданы в XIX столетии: в начале века, в тридцатые годы, на которые пришёлся пик моды на бисерное рукоделие в России, или, самое позднее, во второй его трети. Вначале это занятие было достаточно дорогим, и занимались им представительницы привилегированных классов; много шили бисером и монастырские насельницы. Позже благодаря техническому прогрессу производство стеклянных бусин стало дешевле, и этот вид рукоделия стал доступен для более широкого круга мастериц.

Коллекция русского бисера в собрании Пушкинского Заповедника насчитывает порядка семидесяти уникальных предметов.

Произведения декоративно-прикладного искусства дополнены 12 полотнами с изображением усадебных видов Пушкинского Заповедника и интерьеров господских домов-музеев в Михайловском, Тригорском и Петровском. Эти работы выполнены нашими современниками. Бóльшая часть из них (десять картин) написана уже в XXI веке.

Выставка «Узор невиданной красы» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Музее А.С. Пушкина в Торжке без малого три месяца — до 18 февраля 2202 года. 

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