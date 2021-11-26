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Экономика

К третьему кварталу 2021 года псковские субъекты МСП вышли на докризисные обороты

Субъекты МСП Псковской области к третьему кварталу 2021 года вышли на докризисные обороты. Показатели каждого квартала сравниваются с данными соответствующего периода 2019 года. Об этом сообщил руководитель направления расчета аналитических рейтингов АНО «Институт экономики роста им. Столыпина П. А.» Кирилл Пузанков. Об этом с заседания консультационно-экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Кирилла Пузанкова, индекс роста МСП в Псковской области в третьем квартале показал рост на 12 пунктов. Регион занимает 21-е место среди регионов РФ.

«Второй квартал 2020 года был провальный, а со второго квартала 2021 года идёт восстановление, показатели улучшаются, но есть риски введения новых ограничений», - отметил спикер.

Положительная динамика фиксируется по лесоводству и лесозаготовке, рекламной деятельности и обработке древесины.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев отметил, что летом 2021 года на территории региона действовали ограничения, которые ослабли позже, что и помогло бизнесу восстановиться.

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