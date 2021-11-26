Более восьми тысяч самозанятых граждан зарегистрировано в Псковской области

17:21, 26 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области зарегистрировано более восьми тысяч самозанятых граждан, тогда как в начале года их было около двух тысяч. Об этом на заседании консультационно-экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области 26 ноября сообщил заместитель председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Сергей Зуев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Зуева, те виды деятельности, которые показывали худшую динамику, исправились к третьему кварталу 2021 года. Он объяснил это тем, что они наиболее активно пользовались финансовыми поддержками.

«Активное восстановление происходило за счёт программ социально-экономического развития, это позволило переломить кризисную ситуацию», - отметил Зуев.

Говоря о ситуации с общепитом, спикер отметил, что многие вынуждены были долго работать на доставку, перестраиваться на новые условия.

«Эти заведения общепита показали существенный рост, они расширили перечень каналов коммуникации с клиентами, работают с приложениями и сайтом, сервисом доставки еды», - рассказал Зуев.