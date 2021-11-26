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Память сожжённых жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе

Фотографии предоставлены редакцией газеты «Порховский вестник» и официальным порталом Псковской областной универсальной научной библиотеки

Память жителей деревни Красуха, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили сегодня, 26 ноября, в Порховском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Накануне памятной даты представители органов власти, школьники, юнармейцы и местные жители по традиции собрались у обелиска, установленного на месте сожженной деревни. Траурная церемония началась с заупокойной литии в память о погибших мирных жителях. После чего гирлянду и цветы возложили к обелиску и мемориалу «Скорбящая псковитянка».

В Порховском краеведческом музее специально к 78-й годовщине трагического события открыта фотовыставка, посвящённая трагедии в деревне Красуха. А завтра памятные мероприятия продолжатся автопробегом, участники которого пройдут по местам, где раньше располагались деревня Красуха и хутор Ручьи, которые в 1943 году были сожжены немецко-фашистскими оккупантами.

Этой трагической странице в истории Великой Отечественной войны на Псковщине посвящена и выставка «Была деревня Красуха…», которая открылась в Псковской областной научной библиотеке. Часть представленных на выставке материалов собрана поисковым отрядом «Красных следопытов» № 7 Порховской средней школы № 2. Особую ценность представляют копии фотографий и писем родственников жертв фашистской расправы и воспоминания Марии Павловой (Рыкаловой) – единственной выжившей во время казни жительницы Красухи. В июле 1968 года она принимала участие в открытии памятника «Скорбящая псковитянка».

Напомним, что трагическое событие в деревне Красуха произошло 27 ноября 1943 года. Между Порховом и Островом, недалеко от поселения, взрывом была уничтожена машина фашистского командования. В ответ разъяренные фашисты ворвались в деревню, согнали её жителей в сарай и подожгли его, тех, кто пытался выбраться из огня, безжалостно расстреливали. Тогда погибло более 280 жителей деревни, среди которых в основном дети, женщины и старики.

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