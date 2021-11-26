Псковская область привлекла 7,6 млрд рублей инвестиций

18:15, 26 ноября 2021, ПАИ

Псковская область привлекла 7,6 млрд рублей инвестиций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

Во время брифинга с журналистами заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин отметил, что всего в рамках реализации индивидуальных программ развития регионов привлечено более 21 млрд рублей инвестиций.

«В 2020 году начали работу по поддержке десяти регионов с наиболее сложной экономической ситуацией. Несмотря на ковид и связанные с ним ограничения, в рамках программ в регионах уже создано порядка восьми тысяч рабочих мест и привлечено 21,6 млрд рублей инвестиций», – заявил Сергей Галкин.

Как сообщил замминистра, в Псковской области привлечено 7,6 млрд рублей инвестиций, из них в рамках ОЭЗ «Моглино-2» проинвестировано 6,2 млрд рублей на создание производства полимеров. В Карелии реализуется инвестиционный проект модернизации лесопильных мощностей. В Тыве привлечено 1,7 млрд рублей инвестиции в проекты добычи природных полезных ископаемых.

Кроме того, Минэкономразвития совместно с регионами подготовило программы социально-экономического развития Мордовии и Астраханской области на 2022–2026 годы. В бюджете заложено выделение по 1 млрд рублей ежегодно на реализацию программ.