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Страна и мир

Учёные обеспокоены новым видом африканского коронавируса

ВОЗ и правительства многих государств озабочены появлением нового штамма коронавируса в Африке. Фото ПАИ

Учёные, правительства многих стран и Всемирная организация здравоохранения не на шутку обеспокоены появлением нового штамма коронавируса. Его выявили В ЮАР и Ботсване. Один случай уже зарегистрировали в Гонконге, пишет сегодня NewsMail.

Всего зарегистрировано 77 случаев заражения новым штаммом, но учёные опасаются, что новый вариант коронавируса может очень быстро распространиться по планете. Виной тому его чрезвыйчайная мутагеннось. Он имеет способность изменяться в 25 раз сильнее, чем известный миру штамм «Дельта».

Великобритания уже отменила авиасообщение с шестью африканскими странами — ЮАР, Ботсваной, Намибией, Лесото, Зимбабве и Эсватини. О запрете на полеты из большинства африканских стран заявил в пятницу и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

ВОЗ проводит в пятницу экстренное совещание, посвященное новой опасности, на котором штамму, скорее всего, будет присвоено греческое название — по аналогии с Альфа-, Бета- и Дельта-штаммами. В настоящий момент новый вариант называют B.1.1.529.

Новый вид коронавируса уже прошёл около 50 мутаций, все они связаны со спайк-белком - теми самыми «шипами» вируса, которые создают вокруг него «корону». Это самая тревожная особенность нового штамма, говорят ученые, так как большая часть вакцин работает как раз на нейтрализацию этих шипов

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