Новый очаг заболеваемости коронавирусом выявили в Псковской области

11:04, 27 ноября 2021, ПАИ

В Острове выявили новый очаг заболеваемости коронавирусом — на производственной площадке ООО «АБ Мед», COVID-19 подтвердился у 9 работников. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

За сутки, как добавил глава региона, в Псковской области COVID-19 заразились 224 человека (65 561 — всего), выздоровело 276 пациентов (56 463 — за всё время). Кроме того, за весь период пандемии от коронавируса скончалось 1 055 жителей региона.

За сутки лаборатории провели 2 416 исследований, всего — 656 800.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.