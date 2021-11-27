Не бывает проекта ради проекта: эксперт федеральных конкурсов проводит интенсив для студентов ПсковГУ

13:24, 27 ноября 2021, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета проходит очередная встреча с федеральным спикером в рамках Всероссийского молодёжного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Сегодня интенсив для студентов вуза проводит Сергей Морозов, доцент института фундаментальной подготовки и технологических инноваций Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, начальник Студенческого культурно-досугового центра Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, победитель Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов.

Как рассказал Сергей, участники встречи обсудят проблемы важности социального проектирования, основные подходы к этой деятельности. Он расскажет студентам о том, что такое проект, чем отличается обычный проект от социального, что такое паспорт проекта. Кроме того, будут затронуты вопросы основных ошибок, которые допускают авторы подобных работ.

«В рамках социального проекта мы улучшаем экологию среды вокруг себя и решаем те проблемы общества, которые тревожат каждого из нас, — отметил Сергей Морозов. — Важно понимать, что не бывает проекта ради проекта: вы должны решать конкретные задачи. Я не сторонник теории: любой может прочитать её дома. Как представителю экспертного сообщества мне хочется рассказать ребятам, на какие вещи обратить внимание, и дать практические советы».

Встреча проходит в офлайн-формате. Кроме того, организована трансляция интенсива на YouTube-канале ПсковГУ.

Всероссийский молодёжный форум стартовал на базе ПсковГУ 22 сентября и собрал вместе студентов из 28 регионов нашей страны. Участники представили экспертам разработанные на форуме проекты. В состав экспертной комиссии входили кандидаты наук, преподаватели вуза и псковские общественники, руководители проектной деятельности.

В настоящее время в рамках «Креативных индустрий» продолжается приём заявок на конкурс социальных проектов, участниками которого могут стать школьники, студенты средних и высших учебных заведений. Направления конкурса разнообразны: это СМИ и социальные медиа, гражданские и социальные инициативы, наука и изобретения, социальное предпринимательство, развитие территории малой родины. Приём заявок завершится 30 ноября. С 1 декабря будет дан старт второму этапу конкурса. Победители станут известны 17 декабря. Подробнее о конкурсе — здесь.

В рамках форума планируется организация на базе ПсковГУ цикла встреч с федеральными экспертами.

Форум организован в рамках гранта Министерства просвещения РФ, предоставляемого в форме субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение всероссийских окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодёжи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование». Целью мероприятия является повышение интереса молодёжи к изучению национальных традиций народов России через разработку социально ориентированных проектов.