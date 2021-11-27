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Общество

Сильный снегопад обрушится на Псковскую область во второй половине дня

27 ноября начиная со второй половины дня на Псковскую область обрушится сильный мокрый снег, преимущественно осадки ожидаются в южных и восточных районах области. Об этом сообщает Псковское ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Специалисты рекомендуют во время сильного снегопада плотно закрыть окна и держаться от них на дальнем расстоянии, не подходить близко к деревьям и не парковаться рядом с ними. По возможности оставаться дома, на улице соблюдать осторожность при ходьбе.

Если снегопад застал в автомобиле, то необходимо перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и прекратить движение без экстренного торможения, включить аварийные огни и переждать. 

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. Прогноз доведён до ЕДДС районов и взаимодействующих служб.

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