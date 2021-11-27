Бежаницкие школьники приняли участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»
27 ноября команда юных инспекторов движения Бежаницкой средней школы «Юнишки» приняла участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Об этом пишет районная газета «Сельская новь».
Финал конкурса прошёл в онлайн-режиме. Издание отмечает, что ребята отлично подготовились, справились с «нервным напряжением и достойно представили Псковскую область на конкурсе».
«В состав команды входили учащиеся 6-го «Б» класса: капитан команды Егор Иванов, Руслана Стамбулова, Варвара Иванова и Екатерина Константинова. Молодцы! Отдельные слова благодарности за подготовку команды хочу выразить руководителю отряда «Юнишки» Елене Макаровой, а также всем, кто обеспечивал организационный процесс конкурса на базе нашей школы, – сказала начальник ОГИБДД МО МВД «Бежаницкий» Наталья Тюшева. – Такое мероприятие проводится в Бежаницах впервые. Были трудности с выходом на связь с Москвой, но всё же их удалось преодолеть, и конкурс состоялся. Поздравляем ребят, руководителя и всю Бежаницкую школу с ещё одной страничкой истории».
Итоги конкурса будут известны 28 ноября.