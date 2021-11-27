Бежаницкие школьники приняли участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»

17:32, 27 ноября 2021, ПАИ

27 ноября команда юных инспекторов движения Бежаницкой средней школы «Юнишки» приняла участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Финал конкурса прошёл в онлайн-режиме. Издание отмечает, что ребята отлично подготовились, справились с «нервным напряжением и достойно представили Псковскую область на конкурсе».

«В состав команды входили учащиеся 6-го «Б» класса: капитан команды Егор Иванов, Руслана Стамбулова, Варвара Иванова и Екатерина Константинова. Молодцы! Отдельные слова благодарности за подготовку команды хочу выразить руководителю отряда «Юнишки» Елене Макаровой, а также всем, кто обеспечивал организационный процесс конкурса на базе нашей школы, – сказала начальник ОГИБДД МО МВД «Бежаницкий» Наталья Тюшева. – Такое мероприятие проводится в Бежаницах впервые. Были трудности с выходом на связь с Москвой, но всё же их удалось преодолеть, и конкурс состоялся. Поздравляем ребят, руководителя и всю Бежаницкую школу с ещё одной страничкой истории».

Итоги конкурса будут известны 28 ноября.