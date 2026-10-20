Арбитражный суд Москвы обязал «Почту России» восстановить арку Дома связи в Пскове

20:24, 20 октября 2026, ПАИ

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску министерства культурного наследия Псковской области и признал незаконным бездействие «Почты России». Компания не исполнила направленное ей предписание, сообщили ПАИ в профильном министерстве.

«Почту России» обязали провести работы по восстановлению повреждённой проездной арки объекта культурного наследия регионального значения «Дом связи» 1960 года постройки. Здание расположено на улице Советской, 20.

В соответствии с решением суда «Почта России» обязана в течение девяти месяцев с даты вступления решения в законную силу провести предусмотренные предписанием работы. Компании необходимо заключить договор с организацией, имеющей лицензию Министерства культуры России, о разработке проектной документации и провести противоаварийные работы в объекте культурного наследия.

Решение суда в законную силу пока не вступило.