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Общество

Арбитражный суд Москвы обязал «Почту России» восстановить арку Дома связи в Пскове

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску министерства культурного наследия Псковской области и признал незаконным бездействие «Почты России». Компания не исполнила направленное ей предписание, сообщили ПАИ в профильном министерстве.

Фото: министерство культурного наследия Псковской области

«Почту России» обязали провести работы по восстановлению повреждённой проездной арки объекта культурного наследия регионального значения «Дом связи» 1960 года постройки. Здание расположено на улице Советской, 20.

В соответствии с решением суда «Почта России» обязана в течение девяти месяцев с даты вступления решения в законную силу провести предусмотренные предписанием работы. Компании необходимо заключить договор с организацией, имеющей лицензию Министерства культуры России, о разработке проектной документации и провести противоаварийные работы в объекте культурного наследия.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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