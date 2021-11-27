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Общество

Диетолог рассказала о пользе оливок для кишечника

Употребление оливок способствует поддержанию здоровья кишечника. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист, диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Она отметила, что оливки богаты полезными пищевыми волокнами, снижающими риск развития онкологической патологии и поддерживающими нормальную работу кишечника. По её словам, в 30 г (10 оливках) содержится примерно 5 % от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон.

Однако диетолог подчеркнула, что одна стандартная банка консервированных оливок может содержать дневную норму соли. Стародубова добавила, что оливки без косточки лучше пропитываются рассолом и зачастую содержат больше соли. В то же время классические оливки засаливаются с косточкой и сохраняют больше природного вкуса.

В плане пищевой ценности, по мнению эксперта, ощутимой разницы между маслинами и оливками нет.

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