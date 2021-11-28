Шесть летальных случаев зафиксировано в Псковской области за сутки

12:41, 28 ноября 2021, ПАИ

За сутки в Псковской области от коронавиурсной инфекции скончалось шесть человек. За весь период пандемии насчитывается 1069 летальных случаев в регионе. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона.

За сутки выявили 214 случаев заражения коронавирусом и провели 1813 исследований. Всего зафиксировано 65 775 подтвержденных случаев заболевания и 658 613 исследований проведено в регионе.