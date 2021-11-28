В деревне Подоспа сгорели два дома

18:15, 28 ноября 2021, ПАИ

28 ноября в деревне Подоспа городского поселения «Гдов» загорелся жилой дом, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

По предварительной информации, сообщение о возгорании поступило в 11:53 на пульт дежурного. На место происшествия сразу же выехал дежурный караул пожарной части № 11 города Гдова.

В результате пожара уничтожены два дома, которые были расположены на земельном участке, принадлежащем одному собственнику. Дома сгорели полностью.

В данный момент выясняется причина пожара.