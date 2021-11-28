В деревне Подоспа сгорели два дома
28 ноября в деревне Подоспа городского поселения «Гдов» загорелся жилой дом, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».
По предварительной информации, сообщение о возгорании поступило в 11:53 на пульт дежурного. На место происшествия сразу же выехал дежурный караул пожарной части № 11 города Гдова.
В результате пожара уничтожены два дома, которые были расположены на земельном участке, принадлежащем одному собственнику. Дома сгорели полностью.
В данный момент выясняется причина пожара.
Играете ли вы в видеоигры?
В Германии полиция зафиксировала вакцинацию граждан самодельным препаратом от коронавируса
Только каждый 10-й россиянин имеет финансовую возможность дать детям платное образование
Псковские спортсмены завоевали три медали на Всероссийском соревновании по рукопашному бою