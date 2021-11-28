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Общество

С первого декабря некоторым категориям россиян повысят пенсии

Некоторым категориям пенсионеров с 1 декабря автоматически проиндексируют выплаты, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Как уточняет РЕН ТВ, пенсию повысят тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 089 рублей.

Также прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые уволились в августе 2021 года. Это связано с тем, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию только на четвертый месяц.

Кроме того, пенсионерам, которые уволились в августе этого года, тоже начислят прибавку. С декабря они смогут получать ее с доплатой за три месяца.

На индексацию также могут рассчитывать граждане, подавшие в ноябре заявление на перерасчет.

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