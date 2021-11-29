В Госдуме предложили ввести наказание за незаконные штрафы для водителей

07:19, 29 ноября 2021, ПАИ

В Госдуме предложили дополнить КоАП новой статьей 12.38, предусматривающей штрафы для должностных лиц за «незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности». Законопроект разработали депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев, сообщает газета «Известия».

В пояснительной записке указано, что водители часто сталкиваются с получением постановлений об административных правонарушениях, которые они не совершали. Например, если на фото попала чужая машина, сплошную пересек не автомобиль, а его тень, либо штраф за превышение скорости был выписан на технику, находящуюся в этот момент на эвакуаторе. Авторы законопроекта подчеркнули, что даже при очевидных признаках отсутствия административного правонарушения постановления всё равно выносятся, и лишь немногие водители будут обжаловать такие штрафы в суде.

«В настоящее время обжалуется лишь около 10% всех неправомерных административных штрафов, поскольку водителю часто проще заплатить такой штраф, чем тратить время и силы на разбирательства. Следует отметить, что в КоАП РФ отсутствует административная ответственность должностных лиц за неправомерные, незаконные постановления об административных правонарушениях», — отмечается в документе.

Штрафовать должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, предлагается в размере наложенного на водителя взыскания, но не менее 5 тыс. рублей.

Законопроект направлен на отзыв в правительство.