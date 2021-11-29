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В Пскове ищут новых хозяев для слепой собаки Милы

В Пскове ищут надёжную семью слепой собаке Ночке (Миле). Её прежняя хозяйка рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что больше не может ухаживать за животным из-за серьёзных проблем со здоровьем.

Ночке около двух лет, она стерилизована, привита, приучена к прогулкам, мытью лап и тела в ванной. Весит примерно 15 кг и больше уже не вырастет.

«Мила жизнерадостная, активная, легко адаптируется к новым условиям, хорошо ориентируется на местности, очень дружелюбная, не умеет агрессировать. Она попала щенком в приют после того, как их с матерью отравил догхантер. Мать погибла, а сама Ночка полностью ослепла. Но это ей нисколько не мешает жить», - рассказала псковичка.

Собака любит бегать, но только на поводке, знает некоторые команды, умеет подниматься и спускаться по лестнице, играть с людьми, другими собаками и своими игрушками. «Не воет, не портит мебель, очень контактная, безумно любит валяться на диване и почёсывания животика», - говорится в объявлении.

Возвращение собаки в приют не рассматривается, потому что она привыкла к жизни в квартире.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +79113663852 (Ксения) или +79113623125 (Вера).

Возможно пристройство собаки в любой другой регион при возможности визита новых хозяев в Псков для заключения договора.

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