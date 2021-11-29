Сильный снегопад ожидается в Псковской области 29 и 30 ноября
Вечером 29 ноября по северным и западным районам Псковской области, а также 30 ноября в течение суток в большинстве районов Псковской области ожидается сильный снег, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Местным жителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобиле. Также МЧС предупреждает о возможном отключении электроэнергии и призывает закрыть газовые краны.
При отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев. Находясь на улице, следует избегать шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, а также деревьев.
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