Сильный снегопад ожидается в Псковской области 29 и 30 ноября

09:51, 29 ноября 2021, ПАИ

Вечером 29 ноября по северным и западным районам Псковской области, а также 30 ноября в течение суток в большинстве районов Псковской области ожидается сильный снег, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Местным жителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобиле. Также МЧС предупреждает о возможном отключении электроэнергии и призывает закрыть газовые краны.

При отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев. Находясь на улице, следует избегать шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, а также деревьев.