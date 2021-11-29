Определены победители областного этапа всероссийского конкурса «Я и Россия: мечты о будущем»

10:53, 29 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области подведены итоги областного этапа всероссийского конкурса творческих работ «Я и Россия: мечты о будущем». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

На конкурс были представлены творческие работы обучающихся образовательных учреждений в возрасте от 9 до 17 лет. В числе наиболее активных и деятельных мечтателей, приславших работы на конкурс, – представители общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Пскова, Красногородского, Новоржевского, Новосокольнического, Печорского, Плюсского, Пустошкинского районов.

Лучшими жюри признало работы восьми школьников Псковской области в двух возрастных группах. Список победителей можно посмотреть здесь.

Дебюты ребят в области социального проектирования включали широкий круг тем – от сугубо бытовых (уборка мусора, безопасность на дорогах, здоровое питание, занятость молодёжи) до тем планетарного масштаба. Конкурсанты поделились мечтами-идеями об экологическом благополучии Земли, об условиях, необходимых для жизни в мире и дружбе со всеми народами. Дети, мечтающие обжить космические дали, изобразили фантастические виды будущих городов, не забыв о школах будущего.

По условиям конкурса работы предлагалось выполнить любыми доступными средствами художественной выразительности и иметь сопроводительную аннотацию-эссе с кратким изложением замысла. Участники предпочли иллюстрировать проекты рисунками, выполненными гуашью, акварелью, цветными карандашами и фломастерами.

Организатор всероссийского конкурса: Ассамблея народов России. Партнёрами выступают Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), Министерство просвещения России, Федеральное агентство связи и Союз художников России. В Псковской области региональный этап провели специалисты государственного образовательного учреждения дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга».