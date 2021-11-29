Продукты и спиртное пытался украсть пскович из магазина на Крестовском шоссе

10:54, 29 ноября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудниками Росгвардии задержаны подозреваемые в кражах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

27 ноября в 16:20 наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в охраняемом магазине, расположенном на Крестовском шоссе, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 29-летнего гражданина, который пронес через кассовый узел продукты питания и спиртные напитки, при этом не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 1947 рублей.

В этот же день в магазине на улице Труда правоохранители задержали 24-летнего местного жителя, который украл из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.