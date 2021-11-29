Более 57 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области

12:03, 29 ноября 2021, ПАИ

265 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области за сутки. Всего с начала пандемии выздоровело 57 004 пациента, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За сутки коронавирус подтвердили у 202 человек в регионе, всего COVID-19 заразилось 65 977 жителей Псковской области.

Умерло 1 073 инфицированных коронавирусом человека. Специалисты провели 660 019 исследований на коронавирус (за сутки – 1 406).