В Шелковской волости Великолукского района умер последний ветеран войны Михаил Шепляков
Ушел из жизни последний ветеран войны из Шелковской волости Великолукского района Михаил Шепляков, сообщает администрация сельского поселения.
Михаил Степанович Шепляков родился в деревне Смычок в 1925 году. В 1941 году окончил Марьинскую семилетнюю школу, в 1942-м – школу фабрично-заводского обучения, трудился в колхозе имени Молотова.
В ряды Красной Армии он был призван в 1943 году, служил рядовым во 2-м миномётном батальоне 88-го стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии легендарной 3-й ударной армии. Кроме того, был участником боев за освобождение Великолукского, Невельского и Пустошкинского районов. В 1944 году Михаил Шепляков был ранен, затем – демобилизован.
За свои заслуги ветерана наградили орденами Отечественной войны I степени и Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью «Ветеран труда», а также множеством юбилейных наград.
Михаил Шепляков также работал бригадиром в колхозе «Ленинский путь».
Вместе с супругой Татьяной Кондратьевной, которой не стало в 2002 году, воспитал двоих детей – сына Николая и дочь Валентину.
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