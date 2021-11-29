В Шелковской волости Великолукского района умер последний ветеран войны Михаил Шепляков

12:56, 29 ноября 2021, ПАИ

Ушел из жизни последний ветеран войны из Шелковской волости Великолукского района Михаил Шепляков, сообщает администрация сельского поселения.

Михаил Степанович Шепляков родился в деревне Смычок в 1925 году. В 1941 году окончил Марьинскую семилетнюю школу, в 1942-м – школу фабрично-заводского обучения, трудился в колхозе имени Молотова.

В ряды Красной Армии он был призван в 1943 году, служил рядовым во 2-м миномётном батальоне 88-го стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии легендарной 3-й ударной армии. Кроме того, был участником боев за освобождение Великолукского, Невельского и Пустошкинского районов. В 1944 году Михаил Шепляков был ранен, затем – демобилизован.

За свои заслуги ветерана наградили орденами Отечественной войны I степени и Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью «Ветеран труда», а также множеством юбилейных наград.

Михаил Шепляков также работал бригадиром в колхозе «Ленинский путь».

Вместе с супругой Татьяной Кондратьевной, которой не стало в 2002 году, воспитал двоих детей – сына Николая и дочь Валентину.