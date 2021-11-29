Социальный комитет рассмотрел проект бюджета Псковской области в первом чтении

13:44, 29 ноября 2021, ПАИ

Проект бюджета Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрел в первом чтении комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 29 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора Псковской области – председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова назвала основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Так, согласно законопроекту, общий объём доходов областного бюджета на 2022 год – 42 млрд 824 млн 604 тысячи рублей, на 2023 год – 40 млрд 346 млн 735 тысяч рублей и на 2024 год – 41 млрд 764 млн 550 тысяч рублей. Общий объём расходов на 2022 год – 46 млрд 49 млн 528 тысяч рублей, на 2023 год – 40 млрд 346 млн 735 тысяч рублей и на 2024 год – 41 млрд 764 млн 550 тысяч рублей.

Дефицит областного бюджета на 2022 год прогнозируется в размере 3 млрд 224 млн 924 тысяч рублей, на 2023 и 2024 годы – в размере 0 рублей.

Предполагается, что верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2023 года составит 23 млрд 879 млн 566 тысяч рублей, на 1 января 2024 года – 23 млрд 706 млн 723 тысячи рублей, на 1 января 2025 года – 23 млрд 535 млн 379 тысяч рублей.

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2022 год утверждается в сумме 16 млрд 625 млн 461 тыс. рублей, на 2023 год – в сумме 14 млрд 484 млн 619 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме 15 млрд 245 млн 86 тысяч рублей.

Татьяна Баринова уточнила, что 80 % межбюджетных трансфертов распределяется ко второму чтению, поэтому регион получит ещё значительные суммы по различным направлениям.

Председатель комитета соцзащиты Псковской области Ольга Евстигнеева отметила, что на социальную защиту планируется направить 9 млрд рублей, из них 7 млрд 140 млн – на социальную поддержку граждан, 1 млрд 660 млн рублей – на обеспечение социальных учреждений, на доступную среду – 42,2 млн рублей.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что средства на борьбу с коронавирусом пока не распределены. В этом году на эту цель направили около 415,5 млн рублей.

Председатель парламентского социального комитета Игорь Дитрих поинтересовался, сколько специалистов привлекли в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Порядка 40 человек, ответила Марина Гаращенко.

Исполняющий обязанности председателя областного комитета по труду и занятости Сергей Логачев отметил, что содержание областного центра занятости и комитета остаются на прежнем уровне. Он выразил надежду, что ко второму чтению в законопроекте учтут увеличение заработной платы работникам центров занятости населения.

В итоге после обсуждения мнения членов комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания разошлись. Единороссы поддержали проект бюджета, оппозиция ожидаемо проголосовала против.

Отметим, что проект бюджета рассматривают все комитеты Псковского областного Собрания. Ранее профильный комитет по бюджету, финансам и налоговой политике рекомендовал поддержать проект закона в первом чтении.