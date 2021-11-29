30 единиц техники задействовано в уборке Пскова от снега

15:58, 29 ноября 2021, ПАИ

Подрядные организации увеличили количество уборочной техники в связи с продолжающимся снегопадом. Сейчас в уборке улиц Пскова от снега задействовано около 30 машин. На дороги выдвинулись комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры, погрузчики, снегоуборочные машины, ручные бригады. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

На первом этапе произведена обработка улиц противогололедными материалами для предотвращения образования наледи. Затем подрядчики приступили к очистке проезжей части и тротуаров от снега.

Уборка города находится на личном контроле главы администрации Пскова Бориса Елкина. «Каждый час подрядчики отчитываются о проводимых работах и состоянии улично-дорожной сети. Присылают фотографии и видео с закрепленных за ними объектов», - подчеркнул Борис Елкин и призвал водителей и пешеходов быть внимательнее и аккуратнее при передвижении по городу.

Он добавил, что вечером 29 ноября и в течение суток 30 ноября в Пскове ожидается сильный снегопад. Прогнозируется выпадение месячной нормы осадков. Для оперативного устранения последствий снегопада по поручению главы администрации Пскова количество спецтехники будет увеличено.

Борис Елкин также отметил, что уборка снега начинается с основных магистралей и наиболее востребованных дорог. Затем техника переходит на второстепенные улицы и проулки. Такой же алгоритм уборки предусмотрен для пешеходных зон.