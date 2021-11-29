Новый рояль украсил концертный зал Детской школы искусств в Порхове

16:13, 29 ноября 2021, ПАИ

Новый концертный рояль поступил в Детскую школу искусств города Порхов. Инструмент марки Kawai приобретен в честь 55-летнего юбилея учреждения. Стоимость рояля – почти миллион рублей. Средства на его покупку были выделены из федерального бюджета в ответ на обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Инструмент уже установлен в концертном зале.

«Мы давно о нем мечтали! - поделилась директор учреждения Оксана Романюк. - У нас около 50 учащихся занимаются на отделении «Фортепиано», уверена, ребятам понравится играть на инструменте такого класса. Также рояль будет активно использоваться во время концертов и иных культурных мероприятий».

Детская школа искусств в Порхове основана в 1966 году. Сейчас в ней порядка 380 детей. Здесь они с самого раннего возраста приобретают навыки творчества и получают развитие по многим программам и специальностям.

В планах – капитальный ремонт учреждения дополнительного образования. По поручению губернатора области Михаила Ведерникова ведется подготовка проектно-сметной документации. Год назад после полной реконструкции и модернизации была сдана Порховская районная библиотека, которая располагается в том же здании, что и школа искусств.