Профильный комитет рекомендовал принять бюджет Псковской области в первом чтении

17:06, 29 ноября 2021, ПАИ

Парламентские комитеты приступили к рассмотрению проекта закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2023 годов». Первым финансовый документ обсудил профильный комитет по бюджету, финансам и налоговой политике – накануне внеочередной сессии депутаты рассмотрели параметры первого чтения: доходы, расходы и дефицит и госдолг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

С докладом-презентацией выступила вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова. Финансист озвучила ключевые цифры: согласно законопроекту доходы областного бюджета в 2022 году прогнозируются в размере 42 млрд 824 млн 604 тысяч рублей, расходы – 46 млрд 049 млн 528 тысяч рублей при дефиците 3 млрд 224 млн 924 тысячи рублей.

Татьяна Баринова уточнила, что эти параметры не окончательны – на данный момент распределено только 80 % трансфертов из федерального бюджета. Прогнозируется, что за счёт распределения дополнительных средств уже ко второму чтению доходы могут увеличиться на 4,3 млрд рублей. По словам Татьяны Бариновой, подкреплёнными данными последних лет о динамике роста доходной базы бюджет-2022 в течение финансового года плюсом к параметрам первого чтения может измениться на 10-14 млрд рублей.

«В течение года мы получим значительные суммы. Например, по Северному обходу мы пока не видим цифр, но понимаем, что это будет несколько миллиардов рублей дополнительных средств», – отметила вице-губернатор.

Бюджетный дефицит составит 12,7 % – это 3 млрд 224 млн рублей. Государственный долг превысит 23 млрд 879 рублей, что составляет 93,8%. По госдолгу Татьяна Баринова уточнила, что в 2022 году у региона появится новый инвестиционный кредит в размере более 1 млрд рублей, что ещё увеличит процент государственного долга. На последнюю позицию обратили внимание в заключениях Счётная палата и правовое управление Собрания.

«Предельные значения госдолга не согласуются с действующим соглашением с Минфином. На это мы ежегодно обращаем внимание при принятии бюджета, и всегда понятны аргументы: «Псковская область не могла не подписать эти соглашения, но и не может их выполнить», - отметила после выступления финансиста начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина. Комментируя замечание, вице-губернатор подчеркнула, что регион проводит серьёзную работу по реструктуризации кредитов – на погашение коммерческих заимствований получено 9,2 млрд рублей бюджетных кредитов.

Заслушав доклад, депутаты задали финансисту вопросы, в том числе за пределами обсуждения параметров первого чтения. Председатель комитета Александр Братчиков попросил прокомментировать две статьи расходов: здравоохранение – депутат обратил внимание на цифры, которые в законопроекте пока меньше, чем в текущем году, а также на выделение средств на приобретение квартир для детей-сирот.

По первому вопросу Татьяна Баринова заверила, что финансирование сферы здравоохранение увеличится в течение года. По второму – сообщила о решении правительства выделить регионам дополнительные средства на покупку жилья. «Мы уже получили эту информацию, но пока точная сумма до субъектов не доведена», – уточнила вице-губернатор. В рассматриваемом проекте областного бюджета на квартиры детям-сиротам предусмотрено 170 млн рублей. Эта сумма сложилась из федеральных и региональных средств с учётом недавно принятого изменения стоимости одного квадратного метра жилья – в связи с ростом цен на жильё в Пскове, Псковском районе, Великих Луках и Великолукском районе цифра была скорректирована. «Это очень важный вопрос», – подчеркнул Александр Братчиков.

Вице-спикер Виктор Остренко поднял тему индексации социальных выплат. По словам председателя областного комитета по финансам, индексация запланирована на 4 процента. «Средства в объёме 71 млн рублей распределим ко второму чтению», – уточнила Татьяна Баринова.

В ходе дискуссии депутаты также затронули вопросы выделения средств на ремонт сельских домов культуры и систем водоснабжения на селе, увеличения расходной базы муниципальных образований, замены коммерческих кредитов бюджетными. Заслушав заключения Счётной палаты области и правового управления Собрания, депутаты рекомендовали принять законопроект о бюджете в первом чтении.

Приняв решение по законопроекту о бюджете планового периода, депутаты в очередной раз вернулись к закону о бюджете текущего года – изменения связаны с поступлением дополнительных средств в размере 5 млрд 253 млн рублей. «Непосредственно из федерального бюджета мы получили 4 млрд 960 млн рублей. Это колоссальные средства! С учётом всех изменений доходы за год увеличились почти на 15 млрд рублей, по доходам бюджет превысил 50,5 млрд рублей, по расходам – 53 млрд», – подтвердила прозвучавшие ранее данные о динамике роста областных доходов Людмила Павлова и озвучила основные направления расходования дополнительных бюджетных средств.

«Денег стало больше, все они будут направлены на важные значимые мероприятия», - резюмировал рассмотрение средств в бюджете этого года председатель комитета Александр Братчиков. Депутаты поддержали законопроект.

Далее комитет рассмотрел проект трёхлетнего бюджета о территориальном фонде обязательного медицинского страхования. У депутатов не возникло вопросов к параметрам бюджета – дефицита нет, доходная и расходная базы прогнозируются с ростом к текущему году, даже несмотря на сокращение в регионе количества работающих застрахованных граждан. Точная цифра доходов и расходов составляет 8 млрд 909 млн 601,4 тысячи рублей. Депутаты рекомендовали принять проект закона в первом чтении.

Последним вопросом члены бюджетного комитета рассмотрели отчёт областной администрации об исполнении постановления Собрания, принятого год назад одновременно с областным бюджетом. По результатам работы согласительный комиссии был сформирован перечень мероприятий, которые не удалось профинансировать в текущем году – по каждому из них был определён срок реализации и даны рекомендации органам исполнительной власти.

Часть мероприятий удалось выполнить лишь частично. Так, не решена окончательно проблема организации продажи лекарственных и медицинских препаратов через действующую сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Вопросы, связанные с реконструкцией объектов ЖКХ, дорог и мостовых сооружений дорог находятся на стадии подготовки проектно-сметной документации.

«Предлагаю исполненные поручения снять с контроля, а к нерешённым вопросам вернуться в рамках предстоящей работы согласительной комиссии», – предложил председатель комитета Александр Братчиков. Коллеги его поддержали.