Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Суд огласил приговор двум домушникам в Новосокольническом районе

25 ноября 2021 года Новосокольнический районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Суд установил, что в марте 2021 года подсудимые, предварительно договорившись о хищении чужого имущества, прибыли к индивидуальному жилому дому потерпевшего. Используя принесённый с собой топор, один из мужчин взломал навесной замок на входной двери дома, после чего они проникли внутрь дома, откуда похитили киот с парными иконами Богоматери и Спасителя. С похищенным имуществом скрылись с места происшествия, рассчитывая вернуться и продолжить хищение.

В апреле 2021 года подсудимые вновь вернулись к указанному дому, где через незапертую дверь вошли внутрь жилища и похитили две металлические кровати.

Своими преступными действиями мужчины причинили потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 6 000 рублей.

Подсудимые на судебном заседании виновными себя признали полностью и раскаялись в содеянном.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев каждому.

Приговор в законную силу не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

29 ноября 2021

Toyota и Ford столкнулись в Псковском районе
29 ноября 2021

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Псков – Изборск
29 ноября 2021

В Пскове из-за ДТП затруднено движение на Рижском проспекте
29 ноября 2021

Более 20 деревень Новоржевского района остаются без энергоснабжения из-за снегопада

29 ноября 2021

Двух нетрезвых водителей задержали в Псковской области
29 ноября 2021

Публикуем фотографии с места возгорания в Стругокрасненском районе

29 ноября 2021

Стала известна причина пожара в деревне Подоспа Гдовского района

28 ноября 2021

В деревне Подоспа сгорели два дома

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...