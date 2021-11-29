Суд огласил приговор двум домушникам в Новосокольническом районе

21:51, 29 ноября 2021, ПАИ

25 ноября 2021 года Новосокольнический районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Суд установил, что в марте 2021 года подсудимые, предварительно договорившись о хищении чужого имущества, прибыли к индивидуальному жилому дому потерпевшего. Используя принесённый с собой топор, один из мужчин взломал навесной замок на входной двери дома, после чего они проникли внутрь дома, откуда похитили киот с парными иконами Богоматери и Спасителя. С похищенным имуществом скрылись с места происшествия, рассчитывая вернуться и продолжить хищение.

В апреле 2021 года подсудимые вновь вернулись к указанному дому, где через незапертую дверь вошли внутрь жилища и похитили две металлические кровати.

Своими преступными действиями мужчины причинили потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 6 000 рублей.

Подсудимые на судебном заседании виновными себя признали полностью и раскаялись в содеянном.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев каждому.

Приговор в законную силу не вступил.