Почти 77 млн рублей направит Правительство РФ пострадавшим и семьям погибших в аварии в шахте «Листвяжная»

23:04, 29 ноября 2021, ПАИ

Федеральный центр направит 76,8 млн рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших в аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт Правительства РФ.

«Материальную помощь людям, столкнувшимся с бедой, окажут власти Кузбасса, муниципалитеты и компания – владелец аварийной шахты. Будут выплаты из Фонда социального страхования. Правительство со своей стороны также направит средства, чтобы поддержать каждого пострадавшего и каждую семью погибших», – сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 29 ноября.

Согласно распоряжению, семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн рублей, пострадавшие в аварии, которым нанесён тяжкий и средней тяжести вред здоровью, – по 400 тыс. рублей. В случае лёгких травм выплаты составят 200 тыс. рублей.

Авария в шахте произошла 25 ноября.

Михаил Мишустин поручил незамедлительно довести выделенные средства до людей.