Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области
Михаил Ведерников выразил соболезнования по поводу трагедии, произошедшей в Кемеровской области, в шахте «Листвяжная».
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших шахтёров и спасателей. Десятки семей сегодня переживают страшное горе утраты, и Псковская область скорбит со всеми, кого коснулась эта трагедия. Дай вам бог сил пережить такой удар. Скорейшего выздоровления пострадавшим и светлая память погибшим», — написал губернатор в своём Instagram.
Утром в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление, из шахты удалось эвакуировать не всех, сообщает РБК. По последним данным, погибли 52 человека, включая сотрудников МЧС. Предварительной причиной ЧП в шахте следствие считает взрыв метана, заявил заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин.
Спасательную операцию в шахте «Листвяжная» в Кузбассе возобновят не ранее завтрашнего утра, сообщил глава МЧС Александр Чуприян. Это связано со смертельно опасной концентрацией углеводородов в воздухе. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трёхдневный траур, с 26 до 28 ноября.
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