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Общество

В реанимациях инфекционных больниц Псковской области нет пустых коек

В реанимациях инфекционных больниц Псковской области нет пустых коек, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. 

«Пожалуйста, прививайтесь, чтобы защитить себя от тяжёлых форм COVID-19», - написал губернатор.

Он также уточнил, что на 29 ноября первым компонентом привиты уже 243 367 псковичей, 554 из них сделали прививку вчера. 228 725 жителей области завершили вакцинацию, 1690 человек ввели второй компонент 29 ноября. Ревакцинированы 22 668 человек, в том числе 942 - 29 ноября.

Израсходовано 84,3% поступившей в регион вакцины.

 

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