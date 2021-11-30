Фиктивно зарегистрированных граждан выявили в двух районах Псковской области

09:16, 30 ноября 2021, ПАИ

В Великолукском и Стругокрасненском районах установлены лица, подозреваемые в нарушениях миграционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.

В доме в деревне Липец Великолукского района неработающий 39-летний местный житель фиктивно зарегистрировал двух граждан Российской Федерации. А в селе Новоселье Стругокрасненского района в квартире одного из домов 43-летняя безработная местная жительница в нарушение требований миграционного законодательства фиктивно поставила на учет гражданина Республики Узбекистан. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, за данные деяния предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 322.3 УК РФ.