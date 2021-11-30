Началась видеотрансляция брифинга «В новый год без долгов»

12:02, 30 ноября 2021, ПАИ

30 ноября в медиацентре ПАИ проходит брифинг, посвящённый необходимости оплаты налогов до 1 декабря.

О том, какие налоги должны быть оплачены до 1 декабря, чем грозит просрочка уплаты, какими способами можно быстро это сделать, что делать тем, кто не согласен с суммой налога, а также тем, кто так и не получил налоговое уведомление, расскажут заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов и начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС России Татьяна Волкова.