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Политика

Создана согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области

В Псковской области создана согласительная комиссия по рассмотрению проекта закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии Псковского областного Собрания 30 ноября.

В состав согласительной комиссии, по предположению губернатора Михаила Ведерникова, войдут его первый заместитель Вера Емельянова, заместитель губернатора Псковской области – председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова, заместители губернатора Нинель Салагаева и Василий Осипов, а также руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев и первый заместитель руководителя аппарата – начальник правового управления Наталья Волкова.

От Псковского областного Собрания в согласительную комиссию войдут председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, член партии «Единая Россия» Александр Братчиков, а также депутаты Антон Минаков (ЛДПР), Олег Брячак («Справедливая Россия – За правду»), Андрей Маковский («Новые люди»), Артур Гайдук («Яблоко»), Пётр Алексеенко (КПРФ).

Согласительная комиссия приступает к работе, принимаются поправки ко второму чтению до 18:00 7 декабря.

Напомним, в функции согласительной комиссии входит рассмотрение поправок и предложений в основной финансовый документ региона на этапе подготовки ко второму чтению законопроекта.

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