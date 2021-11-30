Губернатор Псковской области подписал первое в регионе соглашение с обществом инвалидов

12:31, 30 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 30 ноября, в офисе «Команды2018» с участием губернатора области состоялось подписание соглашения с региональным отделением общества инвалидов и общение с активом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Соглашение позволит объединить усилия по реализации на территории региона мер по социальной защите людей с ограниченными возможностями, реализовывать совместные мероприятия и проекты, направленные на поддержку таких людей.

Такое соглашение подписано впервые на территории области. Председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова отметила, что сегодняшняя дата подписания соглашения является очень знаковой, так как оно состоялось в преддверии Международного дня инвалидов, которое будет праздноваться 3 декабря.

Во время общения Марина Борисенкова рассказала о проекте «Спорт доступен каждому», получившем поддержку в конкурсе Фонда президентских грантов в этом году. Отдельно председатель организации поблагодарила губернатора Псковской области за поддержку. Губернатор в свою очередь поблагодарил председателя и команду Псковского общества инвалидов за активное участие в жизни города и за активную работу на территории региона.

Целью проекта «Спорт доступен каждому» является создание благоприятных условий для систематических занятий адаптивной физкультурой и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья благодаря развитию новых спортивных площадок и подготовки кадрового состава на территории Пскова.

«Первый проект спортивной направленности был подготовлен на территории региона. Мы развивали и развиваем спортивные настольные игры. Мы увидели востребованность и сейчас мы готовим новые проект — развитие адаптивного спорта. Наша задача - помочь людям с инвалидностью социализироваться через спорт, так как это дает силы двигаться дальше», - поделилась Борисенкова. Также она рассказала, что в рамках проекта общество приобретает адаптивный транспорт.

На данный момент у общества есть машина с подъемником, которую региональное отделение хочет использовать для того, чтобы доставлять спортсменов до соревнований или тренировок в другие регионы, а также организовывать в будущем туристические поездки. Михаил Ведерников обещал помочь региональному отделению общества инвалидов с парковочным местом. Губернатор пообещал сделать все удобно и в отапливаемом помещении, чтобы транспорт прослужил долгие годы.

Борисенкова рассказала, что провели опрос среди псковичей, где они хотят увидеть тренажеры, и многие высказались за расположение на стадионе «Машиностроитель».

«Мы уже закупили необходимое оборудование, нам необходимо подготовить площадку и покрытие для установки. Мы хотим, чтобы наши спортсмены занимались совместно со всеми», - поделилась председатель. Губернатор пообещал учесть проектирование тренажеров в рамках бюджета.

Михаил Ведерников отметил, что проблемы граждан с ограниченными возможностями стараются решать в первую очередь. Также губернатор сообщил, что в здании международного псковского аэропорта «Княгиня Ольга» со временем будут учтены все требования для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями несмотря на старое проектирование здания.

«У нас большие планы по дорожному развитию в Пскове и Великих Луках. В этой части мы будем обращаться к вам заранее на этапе проектирования, чтобы учесть все необходимые требования и условия для всех категорий граждан», - резюмировал Ведерников.