Виктор Антонов будет работать в комитете по экономической политике областного Собрания

12:34, 30 ноября 2021, ПАИ

Виктор Антонов вошел в состав комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента 30 ноября.

Напомним, Виктор Антонов зарегистрирован в составе фракции «Единая Россия». Он получил мандат, который стал вакантным в связи с тем, что 28 октября Андрей Турчак досрочно сложил депутатские полномочия - он продолжит работу в Совете Федерации.