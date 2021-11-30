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Экономика

Виктор Антонов будет работать в комитете по экономической политике областного Собрания

Виктор Антонов вошел в состав комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента 30 ноября.

Напомним, Виктор Антонов зарегистрирован в составе фракции «Единая Россия». Он получил мандат, который стал вакантным в связи с тем, что 28 октября Андрей Турчак досрочно сложил депутатские полномочия - он продолжит работу в Совете Федерации.

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